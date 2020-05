Mehrere Quellen haben angedeutet, dass Apple erwägt, seine ProMotion Display-Technologie auf das iPhone auszuweiten, um eine variable Aktualisierungsrate von bis zu 120 Hz für flüssigere Bewegungsinhalte und eine höhere Reaktionsfähigkeit zu ermöglichen. Nun deutet sich an, dass sich die Funktion womöglich verspätet, da die notwendige Low-Power-LTPO-Technologie bei Apple noch auf sich warten lässt.

Die Gerüchte kamen im Juli 2019 auf, als ein angesehener Samsung-Informant erklärte, dass Apple eine umschaltbare Aktualisierungsrate von 60Hz/120Hz für mindestens ein iPhone im Jahr 2020 in Erwägung ziehe. Darauf folgte im Oktober ein Bericht der DigiTimes Taiwan, in dem behauptet wurde, dass Apple in diesem Jahr ein iPhone mit einem 120Hz-Display herausbringen würde.

Zuletzt haben die Vollzeit-Leaker Max Weinbach und Jon Prosser erklärt, dass das diesjährige iPhone 12 Pro tatsächlich ProMotion unterstützen wird. Prosser gab jedoch zu bedenken, dass Apple zunächst ProMotion auf Software-Ebene deaktivieren könnte, falls die Funktion zu viel Akkulaufzeit verbraucht.

In diesem Zusammenhang twitterte Display-Analyst Ross Young nun, dass das Samsung Galaxy Note20+ das einzige Flaggschiff-Smartphone im Jahr 2020 sein wird, das über eine LTPO-Display-Technologie mit niedrigem Stromverbrauch verfügt und merkte bei der Gelegenheit an, dass das iPhone im Jahr 2021 folgen wird.

I meant only one flagship in 2020 will have LTPO

About Display Technology. With LTPO, you can vary the display refresh rate from 1Hz to 120Hz based on the content. In always on mode, 1Hz. In gaming modes, 120Hz. Big power advantage for Samsung. Apple won’t have LTPO until 2021.

— Ross Young (@DSCCRoss) May 11, 2020