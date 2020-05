Apple hatte im April mit „Fraggle Rock: Rock On!“ den offizieller Teaser zu „Die Fraggles: Rock On!“ veröffentlicht. Gleichzeitig startete die Serie in den USA. Die Kinderserie wurde von Jim Henson erfunden und lief zwischen 1983 bis 1987 in fünf Staffeln auch im deutschen TV. Apple bringt Die Fraggles nun exklusiv via Apple TV+ auf die Mattscheibe zurück.

Die Fraggles starten in Deutschland auf Apple TV+

Habt ihr Lust auf Gobo, Red, Mokey, Onkel Matt und Co.? Dann habt ihr nun auf Apple TV+ die Möglichkeit dazu. Die Fraggles verbringen ihren Tag mit Lachen, Singen und Tanzen, frei nach dem Motto

Sing’ und schwing das Bein Lass die Sorgen Sorgen sein, In das Lied stimm’ ein, Froh nach Fraggle-Art.

Ab sofort stehen drei Episoden der 1. Staffel auf Apple TV+ bereit. Jede Folge dauert rund 5 Minuten. In der Beschreibung zur Serie heißt es