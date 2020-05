Anfang dieser Woche hatte Apple damit begonnen, Apple Stores in verschiedenen Ländern wiederzueröffnen. Unter anderem können seit Montag wieder Apple Stores in Deutschland besucht werden. Apple hat verschiedene Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass Kunden und Mitarbeiter weiterhin gesund bleiben. Das Messen der Körpertemperatur wird nun von Datenschützern kritisiert.

Datenschützer kritisieren das Fiebermessen in deutschen Apple Stores

Bis auf weiteres trifft Apple zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen in seinen Stores, wie das Überprüfen der Körpertemperatur, das Einhalten des Mindestabstands, das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen und das zeitliche Anpassen von Terminen, um sicherzustellen, dass Kunden und Mitarbeiter weiterhin gesund bleiben. Nur eine bestimmte Anzahl an Kunden darf gleichzeitig das Geschäft betreten, so dass es am Eingang zu Wartezeiten kommen kann.

Die Maßnahmen haben allerdings dafür gesorgt, dass sich der hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch der Materie angenommen hat. Insbesondere das Fiebermessen ist ihm aus datenschutzrechtlicher Sicht ein Dorn im Auge. Dieser möchte nun prüfen, inwiefern das Messenger der Körperkerntemperatur als Einlass-Voraussetzung mit den deutschen Datenschutzbestimmungen übereinstimmt.

Was meint ihr? Stellt das kontaktlose Fiebermessen am Eingang der Apple Stores einen Verstoß gegen deutschen Datenschutzregeln dar? Oder ist die Ansicht der Datenschützer völlig übertrieben?