In den letzten Wochen gingen die sogenannten Powerbeats Pro 2 durch die Gerüchteküche. Schlussendlich dürfte es sich hierbei jedoch „nur“ um interne Anpassungen der ersten Generation gehandelt haben. Nichtsdestotrotz scheint es Neuigkeiten zu den Powerbeats Pro zu geben. Vier neue Farben stehen in den Startlöchern.

Powerbeats Pro in Kürze in vier neuen Farben erhältlich

Apple wird in Kürze vier neue Farboptionen für seine Powerbeats Pro ankündigen, so geht es zumindest aus einem Beitrag beim chinesischen Kurznachrichtenportal Weibo (via iMore) hervor.

Glaubt man den Gerüchte, so werden die Powerbeats Pro zukünftig in den Farben Cloud Pink, Glacier Blue, Spring Yellow und Lava Red erhältlich sein. Aktuell bietet Apple die Powerbeats Pro in Elfenbeinweiß, Schwarz, Marineblau und Moosgrün an.

Wir halten es für durchaus realistisch, dass Apple die Powerbeats Pro in Kürze in neuen Farben präsentiert. Wenn man sich die Beats-Familie der letzten Jahre anguckt, so stellt man fest, dass dies ein typisches Vorgehen ist und viele andere Beats-Kopfhörer in der Vergangenheit immer mal wieder neue Farben spendiert bekommen haben.