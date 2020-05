Gute Nachrichten vom autorisierten Apple-Händler MacTrade. Dieser hat seine aktuelle Rabatt-Aktion verlängert, so dass ihr noch bis zum 27. Mai bares Geld beim Kauf eines neuen Macs sparen könnt. Ihr erhaltet je nach Mac bis zu 300 Euro Rabatt. Darüberhinaus erhalten Schüler, Lehrer, Dozenten und CO. zusätzlich 5 Prozent Apple Education-Rabatt, so die Macs noch einmal preislich attraktiver werden.

MacBook Pro, MacBook Air und iMac: bis zu 300 Euro Rabatt

Falls ihr derzeit über die Anschaffung eines neuen Macs nachdenkt, könnt wir euch nur empfehlen, im Online Store von MacTrade vorbeizugucken. Dort erhaltet ihr aktuell bis zu 300 Euro Rabatt. Das Preisniveau im MacTrade Online Store liegt unterhalb des Apple Online Store. Somit fällt der eigentliche Rabatt sogar höher als die ausgewiesenen bis zu 300 Euro aus. Ihr könnt euch je nach Modell angucken, wieviel Geld ihr tatsächlich sparen könnt. Zum Teil sind mehrere Hundert Euro möglich.

Preisbeispiel

Apple hat kürzlich das neue 13 Zoll MacBook Pro vorgestellt. Exemplarisch werfen wir einen Blick auf dieses Gerät. Für das 13 Zoll MacBook Pro 2020 mit 1,4GHz Quad-Core Intel Core i5 Prozessor, Touch Bar, Touch ID, Intel Iris Plus Graphics 645, 8GB RAM, 256GB SSD, Magic Keyboard und vieles mehr zahlt ihr bei MacTrade nur 1339 Euro (Apple Online Store: 1499 Euro).

Zusätzlich 5 Prozent Apple Bildungsrabatt

Die oben genannte Aktion kann sich in unseren Augen schon sehen lassen. Erfreulicherweise lässt sich der Rabatt mit der EDU-Aktion kombinieren, so dass Kunden doppelt sparen. Studenten, Lehrer, Dozenten, Schüler etc. erhalten zusätzlich 5 Prozent Apple Bildungsrabatt.

Wir haben in den letzten Jahren bereits das ein oder andre Mal bei MacTrade bestellt. Ihr erhaltet ein Top-Gerät zu einem Top-Preis. Der Versand kann mal einen Tag länger dauern. Dies ist bei dem Rabatt allerdings erträglich.