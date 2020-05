Jahrelang setzte Apple beim iPhone auf einen 30 Pin Dock Connector. Mit dem iPhone 5 wechselte Apple auf den Lightning-Anschluss. Was kommt als nächstes? Setzt Apple auf USB-C oder wird der Hersteller aus Cupertino komplett auf einen Anschluss verzichten?

Seit längerem halten sich hartnäckig Gerücht, dass Apple an einem iPhone komplett ohne Anschlüsse arbeitet. Wenn ihr uns fragt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein solches Gerät vorgestellt wird. Die Apple Watch ist bereits ohne Anschlüsse (Ausnahme ist der kaum sichtbare Wartung-Anschluss).

Auch beim iPhone dürfte es früher oder später soweit sein. Ein erster Vorbote stellt die Systemwiederherstellung des iPhone und iPad über das Internet dar, an der Apple derzeit arbeitet.

Nun meldet sich Leaker Jon Prosser zu Wort. Dieser hat in den letzten Wochen seine sehr guten Apple Kontakte unter Beweis gestellt und zum Beispiel ziemlich früh den Termin für die Ankündigung des iPhone SE (2. Generation) genannt.

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 13, 2020