Apple hat einen weiteren Spieletitel im Rahmen von Apple Arcade zur Verfügung gestellt. Abonnenten haben ab sofort Zugriff auf Winding Worlds. Dabei handelt es sich um ein Rätselabenteuer mit viel Fingerakrobatik.

Apple hat Apple Arcade erweitert und Winding Worlds bereit gestellt. Das Spiel wird wie folgt beschrieben

Du bist weit von zuhause entfernt. Du bist dir nicht ganz sicher, wie du dorthin gekommen bist. Aber eines weißt du: Du bist dazu berufen, deinen neuen Freunden auf jede erdenkliche Weise zu helfen. Aber nicht alle von ihnen sind auch kooperativ.

Das preisgekrönte Studio, das euch GNOG brachte, präsentiert euch nun Winding Worlds, ein Rätselabenteuer mit viel Fingerakrobatik, einem Mädchen und einem Wurm, bei dem es darum geht, Abschied zu nehmen.

Willow will sich eigentlich nur um ihren eigenen Kram kümmern. Doch nachdem sie eine zerbrochene magische Halskette gefunden hat, findet sie sich auf einer zauberhafte Reise zu einer Reihe miteinander verbundener, seltsamer Planeten wieder, auf denen sie stets ein anderer Bewohner erwartet. Ein mysteriöser kosmischer Wurm heuert sie an und begleitet sie: Willows Aufgabe besteht darin, herauszufinden, wie sie ihren neuen Freunden helfen kann, zu heilen und loszulassen. In Winding Worlds schließt du dich einer Reihe von großen und kleinen Charakteren an, die eine herzerwärmende Geschichte von Trauer, Liebe, Wahrheit und Akzeptanz erzählen.