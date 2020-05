Apple arbeitet an einer AR-Brille, soviel steht nicht nur für uns fest. Fraglich ist nur, wann „Apple Glasses“ offiziell angekündigt werden. Die Insider sind sich uneinig. Gestern hieß es, dass Apple Glasses frühestens 2022 erscheinen werden, heute ist die Rede von Sommer 2021. Oder sind beide Termine richtig?

Jon Prosser hat sich in den letzten Wochen einen Namen gemacht, indem er sehr gute Apple Kontakte nachgewiesen hat. So „kündigte“ er unter anderem das iPhone SE 2 sowie das 13 Zoll MacBook Pro im Vorfeld an.

Nun äußert sich der Leaker zu Apple Glasses. In einem Tweet spricht er davon, dass es Apples Ziel sei, die Apple AR-Brille zwischen März und Juni 2021 anzukündigen. Zudem behauptet Prosser, dass er die Brille bereits gesehen habe und diese verdammt „schlank“ sei. Interessant ist auch die Aussage, dass er uns die Apple Brille bald zeigen werde. Er meint damit nicht etwa Fotos, sondern ein Video. Zuvor müsse er sich jedoch mit seinen Anwälten besprechen.

I can’t believe I’m going against Kuo on this one… but I believe he’s wrong.

Apple Glasses are aimed for March-June 2021.

Also.

I’ve seen them.

They’re sleek as hell. 👀

Will be showing you soon 🤫 https://t.co/0GaOYDA5N8

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 15, 2020