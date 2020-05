Wie lange kann die Apple Watch unter Wasser überleben? Apple hat die Apple Watch zertifiziert und gibt an, dass diese für einen bestimmten Zeitraum wasserbeständig ist. Aber wie sieht es nach 9 Monaten aus?

Video: Apple Watch überlebt 9 Monate unter Wasser

Vor rund 9 Monaten hat Dan seine Apple Watch in einem See verloren. Vor wenigen Tagen wurde diese wiedergefunden und so stellt sich jetzt natürlich die Frage, ob die Apple Watch den Tauchgang überlebt hat.

YouTuber JerryRigEverything hat sich die Apple Watch vorgenommen, diese vorsichtige geöffnet und „repariert“. Unter anderem wurden leichte Korrosionsstellen entfernt und der Akku ersetzt. Nach den ersten Maßnahmen funktionierte die Apple Watch wieder. Allerdings musste bei der Digitalen Krone noch einmal nachgebessert werden.

Es ist immer wieder beeindruckend, wieviel Technik in dem kleinen Gehäuse der Apple Watch steckt. Zudem sieht das Innenleben, genau wie bei allen anderen Apple Geräten, immer sehr aufgeräumt aus.