Apple hat in der Nacht zu heute die watchOS 6.2.5 Beta 5 zum Download freigegeben. Eine Woche nach der Beta 4 steht somit eine neue Vorabversion zum Download bereit.

Apple veröffentlicht Beta 5 zu watchOS 6.2.5

Ab sofort können eingetragene Entwickler die Beta 5 zu watchOS 6.2.5 herunterladen und installieren. Die Beta – ein entsprechendes Beta-Profil ist zwingend erforderlich – kann über die Apple Watch App auf dem iPhone installiert werden.

watchOS 6.2 erschien Ende März als großes Update und brachte unter anderem die Möglichkeit In-App-Käufe direkt über die Apple Watch auszuführen. watchOS 6.2.1 war ein Bugfix-Update. Nun steht watchOS 6.2.5 an und Apple testet das kommende Update schon seit ein paar Wochen. watchOS 6.2.5 führt die EKG-Funktion sowie das Erkennen eines unregelmäßigen Herzrhythmus in Saudi Arabien ein. Darüberhinaus sind während der Beta-Phase bislang keine Neuerungen bekannt geworden. Wir gehen davon aus, dass Apple in erster Linie unter der Haube arbeitet, Fehler beseitigt und die Leistung des Systems verbessern.

Wir befinden uns auf der Zielgeraden der Entwicklung von watchOS 6.2.5. Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis Apple die finale Version freigibt. Eine Beta 5 zu iPadOS 13.5, iOS 13.5, tvOS 13.4.5 und macOS 10.15.5 liegt bislang noch nicht vor.