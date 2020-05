Seit Anfang Februar steht die Serie „Mythic Quest: Raven’s Banquet“ exklusiv auf Apple TV+ zur Ansicht bereit. Nun haben die verantwortlichen eine spezielle „Shot on iPhone“ Quarantäne-Episode angekündigt, die ab dem 22. Mai bereit stehen wird.

Apple hat bekannt gegeben, dass seine von der Kritik hochgelobte Comedy-Serie „Mythic Quest: Raven’s Banquet“ am Freitag, dem 22. Mai, mit dem Debüt von „Mythic Quest: Quarantine“ – einer speziellen neuen Episode, die in Quarantäne geschrieben, gefilmt und bearbeitet wurde – zurückkehren wird. Dabei kaum ausschließlich die iPhone-Kamera für die Filmaufnahmen zum Einsatz.

„Mythic Quest: Quarantine“ ist eine neue, halbstündige Folge, in der das Team, das für das größte Multiplayer-Videospiel aller Zeiten verantwortlich ist, angehalten ist, von zu Hause zu arbeiten. Poppy (Charlotte Nicdao) und Ian (Rob McElhenney) kämpfen mit der Einsamkeit, während Brad (Danny Pudi) und David (David Hornsby) einen gemeinnützigen Wettbewerb starten. Assistent Jo (Jessie Ennis) versucht, C. W. (F. Murray Abraham) dass Prinzip von Videokonferenzen zu erklären. Dies erfolgt jedoch mit gemischten Ergebnissen.

„Wir mussten diese Episode schnell drehen, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Zum Glück leben wir in einer Zeit, in der jeder eine Kamera in der Tasche hat. Mit einem iPhone und dem Einfallsreichtum unserer Crew konnten wir dieses einzigartige Stück Fernsehen in nur wenigen Tagen herstellen. Wir hoffen, dass die Leute es genauso genießen wie wir es gemacht haben.“, so Rob McElhenney