Nachdem Apple im März eine neue COVID-19 Webseite sowie eine App mit einem Screening-Tool und anderen Ressourcen veröffentlicht hatte, erweitert das Unternehmen das Angebot mit regelmäßigen Updates. Auch mit Version 3.1 sind wieder einige neue Hilfestellungen rund um COVID-19 hinzugekommen. Mit an Bord sind unter anderem Gesundheitsinformationen für die Schwangerschaft.

Update für Apples COVID-19 App und Webseite

Apples COVID-19 App und Webseite sollen Menschen helfen, informiert zu bleiben und die richtigen Maßnahmen zum Schutz ihrer Gesundheit zu ergreifen. Das Angebot ermöglicht es den Anwendern, eine Reihe von Fragen zu Risikofaktoren, aktueller Exposition und Symptomen zu beantworten. Weiterhin erhalten Nutzer Empfehlungen zu den nächsten Schritten, einschließlich einer Anleitung zur sozialen Distanzierung. Zudem wird erklärt, wie COVID-19-Symptome genau überwacht werden können, ob ein Test zu diesem Zeitpunkt empfohlen wird und wann ein medizinischer Berater kontaktiert werden sollte.

Das aktuelle Update der App enthält neben Fehlerbehebungen auch einige neue Informationen. So führt der App Store folgende Neuerungen auf:

Aktualisierte Empfehlungen für Beschäftigte im Gesundheitswesen zur Anpassung an die CDC-Richtlinien

Bewährte Praktiken für die Quarantäne, wenn Sie möglicherweise COVID-19 ausgesetzt waren

Zusätzliche Informationen für Schwangerschaft und Neugeborene

Die Webseite und App entstehen in Kooperation mit der CDC (der Coronavirus-Taskforce des Weißen Hauses) und der FEMA (Federal Emergency Management Agency). Jeder in den USA, der 18 Jahre oder älter ist, kann auf das Screening-Tool und die Ressourcen zugreifen, indem er die COVID-19-App im App Store herunterlädt oder apple.com/covid19 besucht. Die App ist nur im US-Store erhältlich. Die Webseite wird mittlerweile auch in deutscher Sprache angeboten.

In Deutschland kann unter anderem die von der Berliner Charité entwickelte CovApp genutzt werden, mit der eine Selbsteinschätzung zu einer möglichen COVID-19-Erkrankung durchgeführt werden kann. Darüberhinaus kooperieren Apple und Google bei der Entwicklung einer COVID-19 Kontaktmessungs-Technologie, auf die auch die offizielle deutsche Corona-Warn-App zugreifen wird.