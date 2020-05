Es hat sich sicherlich rumgesprochen, dass die Fußball-Bundesliga am kommenden Wochenende (ab dem 16. Mai 2020) ihren Re-Start feiert. Millionen Fußball-Fans fiebern bereits den Partien entgegen. Damit ihr in Zeiten von Geisterspielen die Rückkehr der Bundesliga miterleben und die restlicher Saison verfolgen könnt, hat Sky ein attraktives Angebot aufgelegt.

Die Bundesliga geht endlich wieder los

Welcome Back – die Bundesliga ist wieder da. Die Politik hat grünes Licht für das Comeback der Bundesliga gegeben: Ab dem 16. Mai rollt der Ball wieder. Die Bundesliga kann den Spielbetrieb in Form von „Geisterspielen“ aufnehmen. Gemeinsam mit vielen Fußballfans und Kunden in Deutschland freut sich Sky darauf, dass es wieder losgeht.







Damit noch mehr Fans der Zugang zum Bundesliga-Liveerlebnis so einfach wie möglich gemacht wird, gibt es für den Rest der Saison viele attraktive Sky Angebote. Hierzu gehört ab sofort das Sky Bundesliga Paket inkl. HD für nur 24,99 Euro monatlich von Sky Q (Keine Aktivierungsgebühr. Keine Versandkosten. Gratis Sky Q Leih-Receiver) sowie für den flexiblen Streaming Service Sky Ticket das End-of-Season-Ticket mit zwei Monaten Supersport für einmalig 39,99 Euro.

Sky Bundesliga Paket inkl. HD für nur 24,99 Euro im Monat (Sky Q)

Bundesliga und 2. Bundesliga live in HD

Das Bundesliga Top-Spiel auch in UHD

Einfach alles sehen mit dem Sky Q Receiver: Sky, Free-TV und Apps wie DAZN

Sofort losschauen. Zuhause auf deinem Fernseher und unterwegs mit Sky Go

Keine Aktivierungsgebühr. Keine Versandkosten. Gratis Sky Q Leih-Receiver

Hier geht es zum Sky Bundesliga Paket für nur 24,99 Euro

Das „End of Season Ticket“ für nur einmalig 39,99 Euro (Sky Ticket)







2 Monate kompletter Live-Sport mit dem Supersport Ticket

Alle Sky Einzelspiele der Bundesliga und 2. Bundesliga

Alle Konferenzen der Bundesliga und 2. Bundesliga

Auf 2 Geräten deiner Wahl gleichzeitig streamen

Spare dabei 33 Prozent

Hier geht es zum „End of Season Ticket“ für einmalig 39,99 Euro

