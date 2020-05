Wie ihr sicherlich schon gehört habt, geht die Fußball-Bundesliga und 2. Bundesliga ab den 16. Mai 2020 endlich wieder los. Damit ihr die Rückkehr der Bundesliga ordentlich feiern können, hat Sky Ticket ein unschlagbares Angebot aufgelegt. Ihr erhaltet das „End of Season Ticket“ für einmalig 39,99 Euro.

Sky Ticket: Fußball-Bundesliga „End of Season Ticket“ nur 39,99 Euro

Möchtet ihr den Re-Start der Fußball-Bundesliga sowie die restlichen Saison live miterleben, so hat Sky ein attraktives Angebot aufgelegt.

Ihr erhaltet das „End of Season Ticket“ für nur einmalig 39,99 Euro. Für den genannten Preis steht euch das Supersport Ticket für zwei Monate zur Verfügung. Somit könnt ihr nicht nur die Fußball-Bundesliga verfolgen, sondern auch allen anderen Live-Sport im Buchungszeitraum.

Überblick

2 Monate kompletter Live-Sport mit dem Supersport Ticket

Alle Sky-Einzelspiele der Bundesliga und 2. Bundesliga

Alle Konferenzen der Bundesliga und 2. Bundesliga

Auf 2 Geräten deiner Wahl gleichzeitig streamen

Spare dabei 33 Prozent

Klingt in jedem Fall nach einem attraktiven Angebot. Für knapp 40 Euro könnt ihr das Ende der Bundesliga-Saison 2019/2020 live mitverfolgen. Das „End of Season Ticket“ kann jederzeit gekündigt werden, so dass euch keine weitere Kosten nach Ablauf der zwei Monate entstehen.