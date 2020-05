Anfang dieses Jahres und nahezu parallel mit der EufyCam 2C hat Anker auch die EufyCam 2 vorgestellt. Nun gibt es diese mit Rabatt. Mit dem Gutscheincode EUFYCAM20 erhaltet ihr einen Preisnachlass von 20 Prozent.

20 Prozent Rabatt auf Anker EufyCam 2 HomeKit-Kamera (2er Set)

Falls ihr derzeit über die Anschaffung einer HomeKit-Kamera nachdenkt und noch auf die passende Argumente gewartet habt, dann zieht in jedem Fall die Anker EufyCam 2 in Betracht. Wir haben diese seit ein paar Monaten in Gebrauch und sind vollends zufrieden. Die EufyCam 2 bietet in jedem Fall ein Top-Preis-Leistungsverhältnis.

Die EufyCam 2 wird unter anderem wie folgt beschrieben

Full HD Qualität mit 1080p Auflösung

365 Tage Akkulaufzeit

Kein Abo-Zwang. Aufnahmen werden lokal auf der HomeBase 2 angezeigt

Tag- und Nachtmodus

Wetterfest. IP67 zertifiziert

smarte Personenerkennung

u.v.m.

Das 2er Set der EufyCam 2 inkl. HomeBase 2 kostet für gewöhnlich 349,99 Euro. Mit dem Gutscheincode EUFYCAM20 erhaltet ihr vorübergehend 20 Prozent Rabatt und zahlt nur 279,99 Euro. Für diesen Preis erhaltet ihr zwei überzeugende Kameras, die Apple HomeKit unterstützen. Den Gutscheincode gebt ihr bei Amazon während des Bestellvorgangs ein, dann werden die 20 Prozent bzw. 70 Euro direkt abgezogen.