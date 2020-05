Die Deutsche Telekom hat eine neue Rabatt-Aktion gestartet, bei der ihr bis zu 250 Euro Rabatt auf Top-Smartphones erhaltet. Unter anderm sind iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone SE (2. Generation) und das Huawei P40 Pro von der Aktion umfasst.

Telekom: bis zu 250 Euro Rabatt auf Top-Smartphones

Das Motto der Deutschen Telekom lautet „Top-Smartphones zu Frühlingspreisen“. Im Aktionszeitraum vom bis zum 02.06.2020 spart ihr bei Abschluss oder berechtigter Vertragsverlängerung eines MagentaMobil Tarifs bis zu 250 Euro auf Top-Smartphones.









Beispiele

Apple iPhone SE (2. Gen.) im MagentaMobil S mit Smartphone für nur 1 € statt 249,95 €

Huawei P40 Pro im MagentaMobil L mit Top-Smartphone für 1 € statt 149,95 €

Dies sind nur zwei von vielen Beispielen. In unseren Augen eignen sich insbesondere der MagentaMobil M und der MagentaMobil L. So bietet euch der MagentaMobil M beispielsweise eine Telefon- und SMS-Flat, eine Datenflat (12GB Highspeed-Volumen), EU-Roaming und eine Hotspot-Flat. In diesem Tarif könnt ihr StreamOn Music&Video sowie StreamOn Gaming kostenlos hinzubuchen. Zudem schenkt die Telekom ihren Kunden derzeit 6 Monate Disney+.