Apple Senior Vice President of Retail & People Deidre O’Brien hat einen offenen Brief auf der Apple Webseite veröffentlicht, mit dem die Managerin Sicherheitsvorkehrungen zur Wiedereröffnung seiner Stores erklärt. Darüberhinaus gibt ein paar weitere interessante Informationen.

Apple erklärt Sicherheitsvorkehrungen bei der Wiedereröffnung seiner Stores

Seit Januar ergreift Apple Maßnahmen, um die Verbreitung von COVID-19 zu verlangsamen. Dabei stand immer immer die Fürsorge im Fokus. Fürsorge für das eigene Team, Fürsorge für Kunden und Fürsorge für die Gemeinsschaft, so O’Brien. Unter anderem hatte Apple seine weltweiten Stores geschlossen, um das Coronavirus zu bekämpfen. Mittlerweile sind knapp 100 Stores wieder geöffnet (u.a. in Deutschland, Österreich, Schweiz, China und Australien).

Auch in den USA ist Apple vergangene Woche dazu übergegangen, die ersten Stores wiederzueröffnen. In dieser Woche werden weitere Stores in den USA ihre Wiedereröffnung feiern.

Die Wiedereröffnung ist von verschiedenen Sicherheitsvorkehrungen begleitet. O’Brien geht noch einmal auf das Einhalten des Mindestabstands, das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen, das Vereinbaren von Terminen, die Möglichkeit zur Online-Bestellung und zur kontaktlosen Liefern und das Überprüfen der Körpertemperatur ein.

Vielen Dank für alles, was Sie tun, um die COVID-19-Verantwortung zu unterstützen – sei es Freiwilligenarbeit, Spenden, Dankbarkeit für unsere medizinischen Mitarbeiter oder die Aufrechterhaltung sozialer Distanz zum Schutz der Gesundheit unserer Gemeinden.

Darüberhinaus betont die Apple Store Chefin noch einmal, dass Apple mittlerweile über 30 Millionen Atemschutzmasken und mehr als 10 Millionen Gesichtsschutzschilde gespendet hat.