Apple engagiert sich seit vielen Jahren rund um das Thema LGBTQ. Dabei steht LGBTQ für n von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender-Personen und anders denkende Menschen. Passenderweise hat Apple heute zwei neue Pride Apple Watch Armbänder vorgestellt.

Apple kündigt zwei neue Pride Apple Watch Armbänder an

Unter der Überschrift „Während die Pride-Bewegung virtuell geht, hilft die Apple Watch Pride Edition der Community und den Interessenvertretungen weltweit weiterzumachen“ geht Apple heute im Newsroom ausführlich auf das Thema LGBTQ ein. Unter anderem wird dabei die Oberstufenschülerin Elle Smith thematisiert. Der Abschlussball wurde abgesagt. Die feierliche Zeugnisübergabe steht in den Sternen. Aber eine Sache, bei der Elle keine Kompromisse eingegangen ist, sind die wöchentlichen, virtuellen Treffen der Genders and Sexualities Alliance ihrer High School in Austin, Texas, einem Club für LGBTQ-SchülerInnen und Verbündete, um zusammenzukommen und eine Gemeinschaft zu finden. Elle hat den Club im ersten Jahr seines Bestehens wieder zum Leben erweckt und leitet ihn seither.

Im Rahmen dieses Artikels hat Apple ein einzigartig kunstvoll gestalteten Pride Edition Sportarmband sowie das neue Apple Watch Nike Pride Edition Sportarmband angekündigt. Beide Armbänder ab heute auf apple.com, in der Apple Store App und den Apple Stores erhältlich und passen hervorragend zu den neuen Pride Zifferblättern, die in Kürze als Teil von watchOS 6.2.5 verfügbar sein werden.

Apple und Nike sind stolz darauf, die LGBTQ-Organisationen bei ihren Bemühungen zu unterstützen, die weltweit wichtige Fürsprachearbeit leisten und beim Aufbau von Communities helfen. Darunter sind Organisationen wie GLSEN, PFLAG, The Trevor Project, Gender Spectrum, The National Center for Transgender Equality oder ILGA World, die mehr als 1.500 Mitgliedsorganisationen in über 150 Ländern und Regionen vereinen.