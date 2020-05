Langsam aber sicher feiert Apple in seinen weltweiten Stores Wiedereröffnung. Wie nun bekannt wird, werden in der laufenden Woche 25 Stores in den USA und 12 kanadische Stores wieder Kunden begrüßen.

Mark Gurman von Bloomberg weiß zu berichten, dass Apple in der laufenden Woche die Wiedereröffnung seiner Stores fortführt.

Nachdem Apple Store Chefin Deidre O’Brien in der Nacht zu heute einen offenen Brief auf der Apple Webseite veröffentlichte, um die Strategie zur Wiedereröffnung der Stores zu erklären, wird bekannt, dass Apple in dieser Woche weitere Stores in den USA und erstmals auch in Kanada wiedereröffnen wird. Genau genommen sind es 25 weitere Stores in den USA und 12 Stores in Kanada.

Genau wie in allen anderen Stores trifft Apple auch bei den Stores, die in Kürze ihre Wiedereröffnung feiern, verschiedene Sicherheitsvorkehrungen (u.a. das Einhalten des Mindestabstands, das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen, das Vereinbaren von Terminen und das Überprüfen der Körpertemperatur ein). Mittlerweile sind knapp 100 Stores wieder geöffnet (u.a. in Deutschland, den USA, Österreich, Schweiz, China und Australien).