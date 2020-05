Vergangenen Monat hatte sich Analyst Ming Chi Kuo zu Wort gemeldet und bekannt gegeben, dass die Apples Over-Ear-Kopfhörer – die sogenannten AirPods Studio – Mitte 2020 in die Massenproduktion gehen werden. Nun gibt es den nächsten Bericht, der in die gliche Kerbe schlägt.

AirPods Studio: Produktion startet Mitte 2020

In einem neuen Bericht von The Information sprechen die Kollegen davon, dass die Massenproduktion Mitte 2020 startet. Die Fertiger Goertek und Luxshare sollen zumindest einen Teil der AirPods Studio in Vietnam Ferien und im Juni oder Juli mit der Auslieferung an Apple beginnen.

Bei den AirPods Studio soll es sich um High-End Over-Ear-Kopfhörer handeln, die über eine eine aktive Geräuschunterdrückung verfügen. Als Preis werden 349 Dollar gehandelt. Klingt in jedem Fall interessant. Die AirPods und AirPods Pro verkaufen sich „wie geschnitten Brot“. Mit den AirPods Studio wird Apple eine weitere Käufergruppe ansprechen und seine Position im Wearables-Markt weiter ausbauen.