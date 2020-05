Logitech hat heute seine neueste Sicherheitskamera mit HomeKit Secure Video-Unterstützung vorgestellt. Die neue Circle View nimmt Videos mit 1080p (Full HD) Auflösung auf und bietet ein 180 Grad Sichtfeld.

Logitech Circle View

Laut Logitech bietet die Circle View einen großen Dynamikbereich für mehr Details bei Sonnenlicht oder Schatten. Wie die bestehenden Logitech Circle-Kameras, ist die Circle View ebenfalls mit einer Infrarot-Nachtsichtkamera ausgestattet, so dass sie auch im Dunkeln weiter alles mitbekommt. Die Nachtsicht soll auf bis zu 4,5 Metern „optimiert“ sein.

Das Design bleibt beim bekannten Konzept und erinnert somit an die Vorgänger. Neu ist der Einsatz von schwarzem Aluminium und ein neuer Sockel. Die Kamera kann bei Bedarf aus Gründen der Privatsphäre nach unten geneigt werden. Sie ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet und verfügt über ein wetterfestes Gehäuse sowie ein Mikrofon und einen Lautsprecher für die Zwei-Wege-Kommunikation in der Logitech Circle-App. Aufgezeichnet wird in 1080p, wobei die Linse einen Blickwinkel von 180 Grad abdeckt.

Während es die Circle 2 auch in einer kabellosen Akku-Variante gibt, bleibt die neue Circle View an einem Stromkabel gebunden. Das ist wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass sie kontinuierlich aufzeichnet. Als unterstütztes Funkprotokoll gibt Logitech 2,4 GHz 802,11 b/g/n WLAN an.

HomeKit Secure Video

Am interessantesten dürfte die Unterstützung von Apples HomeKit und HomeKit Secure Video sein. Mit HomeKit Secure Video bietet Apple die Möglichkeit, dass Filmmaterial von kompatiblen Überwachungskameras sicher in der iCloud gespeichert werden kann. Um HomeKit Secure Video nutzen zu können, benötigt ihr mindestens einen 200 GB iCloud-Speicherplan (2,99 Euro pro Monat). Mit diesem könnt ihr das Filmmaterial von einer Kamera in der iCloud speichern. Der belegte Speicherplatz wird nicht auf die 200 GB angerechnet. Das Filmmaterial von 10 Tagen wird gespeichert. Mit dem 2 TB iCloud Speicherplan (9,99 Euro pro Monat) könnt ihr bis zu 5 Kameras nutzen.

Übrigens: Dank einem Firmware-Update kann man die kabelgebundene Variante der Circle 2 ebenfalls mit HomeKit Secure Video nutzen.

Preis und Verfügbarkeit

Während in den USA Logitechs neue Circle View bereits für 159,99 US-Dollar (zuzüglich Steuern) bestellt werden kann, gibt Logitech Deutschland einen Preis von 179,99 Euro an und weist darauf hin, dass das Produkt „demnächst verfügbar“ sein wird.