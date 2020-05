In den letzten Jahren hat Apple seine Musik-App regelmäßig aufgewertet und mit neuen Funktionen versehen. Mit iOS 13 gab es beispielsweise eine zeitlich synchronisierte Liedtextansicht. Was kommt mit iOS 14? Ein paar Ideen bietet ein neues Apple Music Konzept.

Bei dem hier eingebundenen Apple Music Konzept stehen „soziale“ Funktionen, wie z.B. Gruppen-Wiedergabelisten, im Fokus. Die Ideen stammen von Drew Morris. Er wurde von der sozialen Distanzierung während der COVID-19 Pandemie inspiriert.

Morris schreibt

Der Kern der Idee ist ein überarbeitetes Profilsystem in Apple Music. Die in diesem Konzept vorgestellten überarbeiteten Profile bieten neue soziale Daten wie Hörgewohnheiten, Präsentation von Lieblingsalben und vieles mehr. Eine neue Funktion sind die Gruppen-Wiedergabelisten. Dabei handelt es sich um Playlists, an der auch Freunde und Bekannte beitragen können.

Today I realized two things: social distancing makes listening to music together more difficult, and @AppleMusic needs a refresh. I made this concept in mind of addressing both these issues. Users want to understand their listening habits and they want to share their experiences. pic.twitter.com/tWjHLy39b6

— Drew Morris (@thedmorris) May 16, 2020