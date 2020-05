In regelmäßigen Abständen veranstaltet Apple sogenannte Apple Watch Herausforderungen. Diese sollen dazu führen, dass sich Anwender sportlich betätigen oder schlichtweg mehr bewegen. Am 05. Juni findet die nächste Apple Watch Herausforderung zum Welt-Umwelttag

Apple startet am 05. Juni eine neue Apple Watch Herausforderung

Zuletzt hatte Apple am Tag der Erde auf eine Apple Watch Herausforderung verzichtet. Dies war sicherlich COVD-19 geschuldet und Apple nahm Anstand davon, Nutzer zu animieren, die eigenen vier Wände zu verlassen. So langsam aber sicher entspannt sich die Lage und die nächste Apple Watch Herausforderung steht an. Diese findet am 05. Juni 2020 zum Welt-Umwelttag statt. Die neue Herausforderung ermutigt Apple Watch-Besitzer, ihren Stehring zu schließen, indem sie an dem genannten Tag 12 Stunden lang mindestens eine Minute lang stehen oder sich bewegen.

Anwender, die die Herausforderung meistern, erhalten eine virtuelle Medaille und spezielle Sticker, die in iMessage oder FaceTime genutzt werden können. Anwender werden kurz vor dem Event noch einmal separat über die Apple Watch auf die Herausforderung aufmerksam gemacht.