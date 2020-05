Neue Powerbeats Pro geistern nun schon seit einiger Zeit durch die Gerüchteküche. Nachdem zunächst die Rede von einer zweiten Generation war, deutet nun sehr viel daraufhin, dass Apple in Kürze neue Sommerfarben für die bestehenden Powerbeats Pro anbieten wird. Zudem könnte es im Gehäuseinneren ein paar kleine technische Anpassungen geben.

Powerbeats Pro 2020: Das sind die neuen Sommerfarben

Vor rund einem Jahr hat Apple die Powerbeats Pro auf den Markt gebracht. Diese sind komplett drahtlos und richten sich in erster Linie an sportliche Nutzer. Bis dato bietet Apple die Powerbeats Pro in den Farben Schwarz, Elfenbeinweiß, Marineblau und Moosgrün an.

Bereits vor ein paar Tagen zeichnete sich ab, dass Apple die Powerbeats in Kürze in neuen Farben präsentieren wird. Nun gibt es einen ersten Ausblick darauf, wie die Sommerfarben aussehen werden. Die Kollegen von Winfuture waren in der Lage, Produktfotos zu den Sommerfarben der Powerbeats Pro zu organisieren. Zukünftig werdet ihr die Kopfhörer in Lava Red, Cloud Pink, Glacier Blue und Sprung Yellow kaufen können. Mit diesen Farben, die Pastell-angehaucht sind, gibt es einen deutlichen „frischeren“ Look im Lineup. Auch andere Beats-Kopfhörer haben in der Vergangenheit von Zeit zu Zeit neue Farboptionen erhalten..

Apple wird bei den Powerbeats Pro weiterhin auf den eigenen H1-Chip setzen. Eine Geräuschunterdrückung wird es nicht geben. Der Preis soll mit 249,95 Euro weiterhin unverändert bleiben. Ab dem 01. Juni könnten diese – ersten Händlerangaben zufolge – verfügbar sein.