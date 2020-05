Wenn es um die Kundenzufriedenheit geht, schneiden Apple-Produkte in der Regel sehr gut ab. So zeigt auch eine neue Studie des American Customer Satisfaction Index (ACSI), dass Apple die Smartphone-Marke mit der höchsten Kundenzufriedenheit bietet.

Apple überzeugt mit höchster Kundenzufriedenheit

Apples iPhone-Marke rangiert weiterhin an erster Stelle, wenn es um die Kundenzufriedenheit geht. Dies geht aus neuen Daten hervor, die vom American Customer Satisfaction Index (ACSI) veröffentlicht wurden.

Mit 82 von 100 Punkten behauptet Apple seinen Spitzenplatz bei der Kundenzufriedenheitsbewertung, was einer Steigerung um ein Prozent gegenüber dem letzten Jahr entspricht. Zu verdanken hat das Apple vor allem der verbesserten Akku-Laufzeit. So steigerte sich in dieser Kategorie die Zufriedenheit im Vergleich zum Vorjahr.

Knapp hinter Apple liegt Samsung mit 81 Punkten. Während sich Samsung mit dem zweiten Platz zufriedengeben muss, kann der koreanische Hersteller mit dem Galaxy Note 9 (85 Punkte) einen Achtungserfolg verzeichnen. So liegt das Note 9 bei der Kundenzufriedenheit knapp vor dem iPhone XS Max (84 Punkte). Da Apple auf das Gesamtfeld bezogen die bessere Bewertung erhalten hat, bleibt der Hersteller aus Cupertino insgesamt knapp in Führung. Apple und Samsung dominierten zusammen die Rangliste der einzelnen Marken. 17 der 18 Modelle, die eine Punktzahl von 80 oder mehr erreichten, kamen entweder von Apple oder Samsung.

Für die Ermittlung der Kundenzufriedenheit verwendet die ACSI Daten aus Befragungen von rund 500.000 Verbrauchern. Hierbei werden über 400 Unternehmen aus Dutzenden von Branchen analysiert.