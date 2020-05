Die Sparkasse arbeitet weiter an der Digitalisierung. Mit dem jüngsten App-Update wird die Möglichkeit implementiert, dass Kunden von zu Hause aus ein Girokonto eröffnen können.

Ab sofort kann die Sparkassen-App in Version 5.6.2 aus dem App Store heruntergeladen werden. Neben den üblichen Fehlerbehebungen wird in den Release-Notes eine Neuerung genannt.

Es heißt

Eröffnen Sie Ihr Sparkassen-Girokonto bequem von zu Hause aus. Ab sofort können Sie die Kontoeröffnung per Videolegitimation direkt in der Sparkassen-App durchführen. Möglich ist dies allen App-Nutzern, deren Sparkasse diese neue Funktion in der App anbietet.