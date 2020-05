Die Gerüchte rund um Apple Glass intensiveren sich. In einem neuen Bericht heißt es, dass die Apple AR-Brille im kommenden Jahr auf den Markt kommen wird. Die Produktion soll in der ersten Jahreshälfte 2021 anlaufen.

Es geht nur um die Frage „Wann?“. Wann wird Apple Glass offiziell vorgestellt? Wir sind fest davon überzeugt, dass Apple an einer Augmented Reality Brille arbeitet. Stellt sich nur die Frage, wann diese angekündigt wird.

Am heutigen Tag meldet sich Digitimes zu Wort und berichtet, dass Apple Glass im Jahr 2021 auf den Markt kommen wird.

Apple to roll out AR glasses in 2021

Apple is expected to roll out its augmented reality glasses in 2021, according to sources at related suppliers, which are gearing up to kick off small-volume production for the device in the first half of the year.