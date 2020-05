Anfang dieses Jahres kündigte Apple mit „Dear…“ eine neue Doku Serie an, die berühmte Persönlichkeiten portraitiert und im Frühjahr 2020 erscheinen wird. Nun hat Apple den offiziellen Trailer veröffentlicht und noch einmal den Starttermin bestätigt.

Offizieller Trailer zu „Dear…“ ist da

Apple hat im Laufe des heutigen Tages den offiziellen Trailer zu „Dear…“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine interessante Dokumentarfilmreihe von Emmy und Peabody Award Gewinner R.J. Cutler („The September Issue“, „Untitled Billie Eilish Documentary“).

„Dear…“ soll einen tieferen Einblick in das Leben von Kultfiguren wie Oprah Winfrey, Stevie Wonder, Spike Lee und anderen Persönlichkeiten vermitteln. Wie Apple erklärt, lässt sich die neue Doku-Serie von den „Dear Apple“-Spots des Unternehmens inspirieren, in denen Kunden ihre schriftlichen Erfahrungsberichte über Apple-Produkte vorlesen.

„Dear…“ starten am 05. Juni exklusiv auf Apple TV+. Zum Start weitere alle zehn Episoden der ersten Staffel bereit stehen.