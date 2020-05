Apple kündigte die bevorstehende Veröffentlichung von „Greatness Code“ an, einer neuen Sport-Dokuserie, die Geschichten von Athleten wie LeBron James, Tom Brady, Shaun White, Usain Bolt und anderen erzählt.

„Greatness Code“ ab 10. Juli auf Apple TV+

Nach dem Debüt mehrerer von Kritikern gefeierten Dokumentationen, darunter „Beastie Boys Story“, „Home“ und „Visible“, wird sich Apple TV+ demnächst mit „Greatness Code“ einigen großen Sportlern widmen.

Die Dokumentarfilmserie wurde von Uninterrupted sowie Religion of Sports koproduziert und von Gotham Chopra inszeniert. In der ersten Staffel werden sieben Mini-Episoden gezeigt, die sich jeweils mit einem entscheidenden Moment befassen, der die Karriere eines Sportlers definierte. In den Episoden werden die folgenden Persönlichkeiten vorgestellt:

LeBron James: Viermaliger NBA-MVP, dreimaliger NBA-Champion und zweimaliger Olympia-Goldmedaillengewinner

Tom Brady: Sechsmaliger Super-Bowl-Champion und viermaliger Super-Bowl-MVP

Alex Morgan: Olympische Goldmedaillengewinnerin und Co-Captain der US-Frauenfussball-Nationalmannschaft

Shaun White: Rekordhalter der olympischen Goldmedaille im Snowboarden

Usain Bolt: Der schnellste Mann der Welt und achtmaliger Olympiasieger

Katie Ledecky: Fünfmalige olympische Goldmedaillengewinnerin und 15-fache Weltmeisterin im Schwimmen

Kelly Slater: 11-facher Weltmeister im Surfen

„Greatness Code“ feiert am Freitag, dem 10. Juli, exklusiv auf Apple TV+ Premiere.