Disney+ hat bekannt gegeben, dass „Die Eiskönigin 2“, der weltweit erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten, ab Freitag, dem 10. Juli 2020 und damit zwei Wochen früher als geplant, auf Disney+ verfügbar sein wird. Hier geht es zur kostenlos Disney+ Testphase.

Disney+: „Die Eiskönigin 2“ – ab 10. Juli verfügbar

Der Disney+ Katalog wächst weiter. Begleitet Elsa gemeinsam mit Anna, Kristoff, Olaf und Sven auf eine zauberhafte und inspirierende Reise dorthin, wo noch niemand war, um die Quelle ihrer magischen Kräfte aufzuspüren und um Arendelle zu retten.

„Die Eiskönigin 2“ von den Walt Disney Animation Studios und dem Oscar-prämierten Team rund um Regie-Erfolgsduo Jennifer Lee und Chris Buck, Produzent Peter Del Vecho und den Songwritern Kristen Anderson-Lopez und Robert Lopez verspricht ein warmherziges, witziges und vor allem spannendes Animationsmeisterwerk.

Darüber hinaus wird am Freitag, den 26. Juni die neue Disney+ Original Dokumentarserie „Wo noch niemand war: Das Making-of von ‚Die Eiskönigin 2’“ weltweit Premiere feiern. In einer 6-teiligen Dokumentation öffnen die Filmemacher, Künstler, Songschreiber und Schauspieler ihre Türen für die Kameras und zeigen die harte Arbeit, die Hingabe und enge Zusammenarbeit, die nötig ist, um einen der mit größter Spannung erwarteten Filme in der fast 100-jährigen Geschichte der Walt Disney Animation Studios entstehen zu lassen. Zum ersten Mal waren Kameras live dabei, um einen aufschlussreichen und teilweise umwerfenden Blick auf die Herausforderungen und Durchbrüche, die Kunst, Kreativität und die Komplexität der Produktion des erfolgreichsten animierten Kinofilms aller Zeiten einzufangen.