Mit MagentaSport hat die Deutsche Telekom ein durchaus interessantes Produkt am Märkt. Aufgrund von COVID-19 sind dem Anbieter in letzter Zeit jedoch die Inhalte „abhanden“ gekommen. So langsam aber sicher kehren wir zur Normalität zurück. Die Fußball-Bundesliga ist bereits gestartet und Anfang Juni findet das Final Turnier der Basketball-Bundesliga statt. Dieses wird von MagentaSport live übertragen.

Mit MagentaSport erstklassigen Basketball-Live-Sport erleben

Die Deutsche Telekom hat bekannt gegeben, dass nach der Zulassung durch die Behörden und die politischen Instanzen MagentaSport als TV-Partner der easyCredit BBL vom 6. bis zum 28. Juni live alle 35 Spiele des BBL-Final-Turniers 2020 um die Deutsche Meisterschaft zeigt. An 23 Turniertagen sendet MagentaSport damit gesamt rund 90 Stunden Live-Sport.

