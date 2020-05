Apple ist daran interessiert, bei seinen Produktionsstätten nicht nur von einem Land abhängig zu sein. Aus diesem Grund hat sich der Hersteller nicht erst seit dem Handelskrieg zwischen den USA und China nach neuen Möglichkeiten umgeschaut. Unter anderem ist Apple in Vietnam fündig geworden. Mittlerweile lässt Apple die neuen AirPods Pro nicht nur in China sondern auch in Vietnam fertigen. Auf diese Art und Weise können natürlich auch die Gesamtkapazitäten gesteigert werden. Zudem möchten wir euch auf eine aktuelle Rabatt-Aktion bei Amazon aufmerksam machen, mit der ihr 50 Euro beim Kauf der AirPods Pro spart.

50 Prozent Rabatt auf die AirPods Pro

Falls ihr über die Anschaffung der neuen AirPods Pro nachdenkt und noch auf das passende Signal oder das passende Argument gewartet habt, dann könnte nun der richtige Zeitpunkt gekommen sein. Während die AirPods Pro im Apple Online Store 279 Euro kosten, veranschlagt Amazon aktuell nur 228,95 Euro. Ihr spart somit 50,05 Euro bzw. 18 Prozent.

Apple lässt AirPods Pro in Vietnam produzieren

Apple ist bestrebt, seine Lieferkette und die Produktionsstätten zu erweitern. Wie nun bekannt wird, hat Apple einen Teil der AirPods Pro Produktion nach Vietnam verlagert. Im März ist die Produktion der AirPods Pro in Vietnam angelaufen. Verschiedene Macrumors Leser berichten, dass sie bereits AirPods Pro „Assembled in Vietnam“ geliefert bekommen haben.