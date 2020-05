Mit der AirPods-Familie trifft Apple den Nerv der Kunden. Sowohl die „normalen“ AirPods als auch die AirPods Pro verkaufen sich wie geschnitten Brot. Kurz nach dem Apple die AirPods 2 im vergangenen Jahr auf den markt gebracht hatte, schickte der Hersteller den Werbespot „Bounce“ ins Rennen. Dieser hat nun eine Auszeichnung erhalten. Darüberhinaus gibt es neue Informationen u den sogenannten AirPods Studio.

Beim 99. ADC (Art Director Club) Award für Werbung hat Apple für seinen AirPods Werbespot „Bounce“ den „Best of Discipline“-Award erhalten. Darüberhinaus könnte Apple zwei Cube-Awards in den Kategorien „craft in video“ und „branded content“ für sich verbuchen.

In dem neuen Clip „Bounce“ ist ein gelangweilter Mann zu sehen, der in seiner Wohnung die AirPods einsetzt und anschießend nach draußen geht. Dort hüpft er über normale Straßengegenstände, die unerklärlicherweise wie ein Trampolin reagieren. Begleitet wird der Clip von dem Song “I Learnt Some Jazz Today” von Tessellated.

Der Werbespot wurde von Apples langjährigem Werbepartner TBWA\Media Arts Lab erstellt. Auf der One Club Webseite, auf der die Auszeichnungen bekannt gegeben wurden, gibt es noch ein Behind the Scenes Video zu dem Werbespot.

Nachdem AirPods und AirPods Pro von Kunden mehr als gut von Kunden angenommen werden, wird darüber spekuliert, dass Apple in diesem Jahr mit den AirPods Studio (Over-Ear-Kopfhörer) ein weiteres Mitglied der AirPods-Familie vorstellen wird.

Digitimes (via Macrumors) berichtet nun, dass die Massenproduktion für die AirPods Studio gestartet ist.

As Apple is likely to accelerate dropping its wired earphones, the vendor will resume normal shipments for AirPods 2 in the second half of the year and its new over-ear headphones, dubbed ‌AirPods Studio‌, has also kicked off production, all securing growth momentum for rigid-flex boards suppliers for the devices, including Unitech Printed Circuit Board and Compeq Manufacturing, the sources said.