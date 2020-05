Gute Nachrichten für alle Amazon Prime Nutzer bzw. diejenigen, die Amazon Prime kostenlos ausprobieren möchten. Amazon Prime Video überträgt zwei weitere Bundesliga Spiele. Los geht es heute Abend mit dem Hauptstadtderby.

Amazon Prime Video überträgt zwei weitere Bundesliga Spiele

Bereits vergangene Wochen zum Re-Start der Fußball-Bundesliga konnte sich Amazon mit der DFL einigen und ein Spiel per Live-Stream übertragen. Nun gibt es die nächsten erfreulichen Nachrichten von Amazon. Der Online Händler hat bekannt gegeben, dass er zwei weitere Spiele für seine Prime-Kunden kostenlos überträgt.

Amazon Prime Video weitet seine Live-Berichterstattung aus der Fußball-Bundesliga aus und wird dieses Wochenende die Spiele Hertha BSC Berlin gegen Union Berlin am 22. Mai ab 20:30 Uhr sowie FC Schalke 04 gegen FC Augsburg am 24. Mai ab 13:30 Uhr live übertragen. Die Spiele sind für Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich im Rahmen ihrer bestehenden Mitgliedschaft und ohne zusätzliche Kosten verfügbar.

Seid ihr bereits Prime-Kunden? Dann könnt ihr direkt einschalten. Seid ihr noch kein Prime-Kunden, habt allerdings Interesse am Live-Stream der Begegnungen? Dann nutzt die kostenlose Amazon Prime Probemitgliedschaft.

Die Bundesligaspiele auf Prime Video sind für Prime-Mitglieder über die Prime Video App verfügbar, auf Smart TVs u.a. von Samsung und LG sowie mobile Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV und A1, PlayStation und online. Kunden, die noch keine Prime-Mitgliedschaft besitzen, können sich auf www.amazon.de/primevideo für einen 30-tägigen Gratiszeitraum anmelden.