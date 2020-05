Nachdem Spotify seine Investitionen im Podcast-Bereich intensiviert hat, zeigt sich auch bei Apple wieder einmal in diesem Bereich Bewegung. So sucht das Unternehmen laut Bloomberg nach einem Content-Chef für exklusive Podcasts. Zudem steht eine Integration in Apple TV+ im Raum.

Apple investiert in Podcasts

Spotify hat gerade erst die Übernahme von „The Joe Rogan Experience“ bekannt gegeben und sich damit ein erfolgreiches Podcast-Projekt eingekauft. Generell macht es den Eindruck, dass Spotify in den Audio-Beiträgen eine große Zukunft sieht. Auch bei Apple ist die alte Liebe zum Podcast wieder aufgeflammt und so heißt es schon länger, dass der iPhone-Hersteller bald exklusive Podcasts anbieten wird. Bloomberg hat sich die aktuelle Lage bei Apple genauer angeschaut und dabei einige interessante Aspekte hervorgebracht.

Der Bericht erklärt, dass Apple damit begonnen hat, zwei Arten von Original-Podcasts zu erwerben. Bei der ersten Kategorie handelt es sich um Audio-Spinoffs seiner TV+ Filme und Serien, während die zweite Kategorie „Original-Programme sind, die eventuell in zukünftige TV+ Videoinhalte adaptiert werden könnten“. Weiterhin heißt es bei Bloomberg:

„Der Schritt sollte Apple helfen, seinen noch jungen TV+ Service zu bewerben und das Unternehmen gegen den aggressiven Schritt von Spotify Technology SA in Richtung Podcasts zu verteidigen. Während Apple weiterhin der dominierende Vertreiber solcher Programme in den USA ist, hat Spotify Hunderte von Millionen Dollar in Studios und Originalserien investiert. Das Unternehmen, das bereits der weltweit führende bezahlte Musik-Streamer ist, hat seinen Anteil im Podcast-Segment gesteigert.“

Ein Teil dieser Strategie nimmt bereits erste Züge an. So wird bald die Apple TV+ Originalserie Little America einen entsprechenden Podcast erhalten, der tiefer in die einzelnen Episoden eintaucht. Darüber hinaus wird erklärt, dass Apple einen Leiter für seine Original Podcast-Arbeit sucht. Diese Person würde an Apples derzeitigen Podcast-Chef, Ben Cave, berichten.