Die National Academy of Television Arts & Sciences gab die Nominierungen für die diesjährigen Daytime Emmy Awards bekannt, die am 26. Juni verliehen werden. Hierbei konnte sich Apple eine Vielzahl von Nominierungen sichern, die sich alle auf das Kinderprogramm von Apple TV+ beziehen.

17 Nominierungen für Apple TV+

Der Daytime Emmy Award ist ein Fernsehpreis der National Academy of Television Arts & Sciences. Wie sein Äquivalent für die Primetime, zeichnet er Fernsehsendungen des US-amerikanischen Fernsehprogramms aus.

Apple TV+ hat in diesem Jahr 17 Nominierungen für den Daytime Emmy Award für vier verschiedene Serien erhalten – „Ghostwriter,“ „Helpsters,“ „Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10“ und „Snoopy in Space.“

Ghostwriter

Apples „Ghostwriter“ wurde für insgesamt acht Emmys nominiert und ist damit die fünfterfolgreichste Serie in der Nominierungsliste. Ghostwriter feierte Anfang November auf Apple TV+ seine Premiere. In der Serie begleiten die Zuschauer vier Kinder, die von einem mysteriösen Geist in einem Buchladen zusammengebracht wurden, um gemeinsam fiktive Figuren aus der Literatur zu befreien.

Helpsters

„Helpsters“ ist eine Kinderserie von den Machern der „Sesamstraße“ und wurde in fünf Kategorien nominiert, darunter „herausragende Vorschulkinderserie“ und „herausragendes Drehbuch für ein Kinder- oder Jugend-Programm“.

Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10

„Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10“ ist von der Tatsache inspiriert, dass die echte Apollo 10 eine Kommandokapsel mit dem Namen „Charlie Brown“ und eine Mondlandefähre mit dem Namen „Snoopy“ hatte. Die Serie mit Ron Howard und Jeff Goldblum wurde in drei Kategorien nominiert.

Snoopy in Space

„Snoopy in Space“ folgt Snoopy auf der Jagd nach seinem Traum, Astronaut zu werden. Snoopy, Woodstock und die „Peanuts“-Gang machen einen Ausflug zur NASA, wo Snoopy für eine Weltraummission ausgewählt wird. Charlie Brown und seine Freunde verhelfen Apple zu einer Nominierung in der Kategorie „herausragendes Kinderprogramm im Kurzformat“.

Alle Serien sind auf Apple TV+ verfügbar. Im Rahmen einer aktuellen Promo erhaltet ihr ein Jahr Apple TV+ kostenlos, wenn ihr ein neues iPhone, ein neues iPad, einen neuen iPod touch, ein neues Apple TV oder einen neuen Mac kauft. Andernfalls kostet Apple TV+ nach der 7-tägigen kostenlosen Testphase 4,99 Euro pro Monat. Im Jahresabo wird es etwas preiswerter.