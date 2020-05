Die Deutsche Telekom hat bekannt gegeben, dass man gemeinsam mit dem FC Bayern München die Münchner Allianz Arena mit 5G versorgt hat. Insgesamt wurden elf neue Antennen installiert, die das Stadion mit dem schnellen Mobilfunkstandard versorgen.

Telekom und FC Bayern bringen 5G in die Allianz Arena

Ab sofort funkt 5G in der Münchner Allianz Arena. Gemeinsam wollen die Telekom und der FC Bayern München die Technik nutzen, um in Zukunft das Erlebnis in der Arena rund um das Spiel noch attraktiver zu gestalten.

„Durch die 5G-Technologie haben wir die Möglichkeit, den Stadion-Besuch für unsere Fans noch attraktiver zu gestalten als bisher. Die Allianz Arena ist bekannt dafür, dass sie mit den höchsten technischen Standards ausgestattet ist. Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem Partner Deutsche Telekom diese Mobilfunktechnik nun anbieten können. Die 5G-Technologie bietet großartige Möglichkeiten für alle denkbaren mobilen Anwendungen“, sagt Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG. „Natürlich ist es sehr schade, dass unsere Fans diesen besonderen Fortschritt momentan nicht live vor Ort miterleben können. Nichtsdestotrotz wollen wir uns auch während dieser aktuell sehr besonderen Situation stetig weiterentwickeln und sind somit bereits jetzt für die Wiederaufnahme des Spielbetriebes vor Zuschauern bestens vorbereitet.“

Insgesamt elf „5G-Antennen“ wurden während der Corona-Pause der Bundesliga installiert und in Betrieb genommen. Mit 5G können Besucher der Allianz Arena Augmented Reality und Virtual Reality Anwendungen ausprobieren, wie zum Beispiel Selfies zusammen mit Avataren der Spieler vor der Allianz Arena machen oder virtuelle Spieler des FC Bayern steuern. Zudem können sie mit Augmented Reality ihre eigenen Ballkünste unter Beweis stellen. Auch virtuelle Wettkämpfe zwischen den Besuchern sind denkbar. Mit 5G übers Smartphone oder die AR-Brille wird das Sporterlebnis rund um das Spiel noch intensiver und aufregender.

Neben den Highspeed Antennen in der Allianz Arena sind bereits mehr als 500 5G Antennen im deutschen Netz verbaut. Sie funken aktuell in acht Städten. Im Laufe des Jahres soll die Zahl der 5G-Highspeed-Antennen auf mehr als 1500 steigen.

Die Telekom plant zudem für dieses Jahr, über 40.000 Antennen für den 5G-Ausbau auf der 2,1 GHz-Frequenz fit zu machen. Damit wird mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung noch 2020 von 5G profitieren können.