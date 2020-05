Zur Bekämpfung von COVID-19 hatte Apple sämtliche weltweiten Apple Store geschlossen. Nach und nach werden die Stores nun wieder geöffnet. Als nächstes sind die ersten Stores in Japan an der Reihe.

Erste Apple Stores in Japan feiern diese Woche Wiedereröffnung

Wie Bloomberg berichtet, wird Apple in der laufenden 22. Kalenderwochen damit beginnen, die erste Stores in Japan wiederzueröffnen. Japan gehört zu Apples wichtigsten Märkten. Den Start machen zunächst zwei Stores, die Stores in Fukuoka and Nagoya Sakae. Dort geht es am 27. Mai und somit in zwei Tagen los. Für die übrigen acht Stores in Japan hat Apple noch keinen Termin genannt. Lange dürfte es jedoch nicht mehr dauern, bis auch diese Stores wieder erste Kunden begrüßen.

Auch in Japan wird es zur Wiedereröffnung verschiedene Einschränkungen geben. Bis auf weiteres wird Apple zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen treffen, wie das Überprüfen der Körpertemperatur, das Einhalten des Mindestabstands und das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen. Das AppleKonzept zur Einhaltung des Mindestabstands sieht vor, dass sich nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern gleichzeitig im Store aufhält, sodass es für Laufkundschaft zu Wartezeiten beim Einlass kommen kann.

Mittlerweile sind knapp 150 Stores wieder geöffnet (u.a. in Deutschland, den USA, Österreich, Schweiz, China und Australien).