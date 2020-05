Nahezu wöchentlich schickt Apple dieser Tage kurze Clips ins Rennen, um die Kinderserie „Helpsters“ zu bewerben. Ab sofort steht mit „How to Be Together – Helpsters Help You“ das nächst Video im YouTube-Kanal des Unternehmens bereit.

„How to Be Together – Helpsters Help You“ [Apple TV+]

„Helpsters“ ist eine neue Kinderserie von den Machern der „Sesamstraße“ mit Cody und einem Team lebhafter Monster, die gerne dabei helfen, Probleme zu lösen. Und alles fängt mit einem Plan an.

In der mittlerweile fünften Episode zu „Helpsters Help You“ zeigt Cody, wie die Helpsters Spaß haben können, auch wenn sie nicht direkt beieinander sind.