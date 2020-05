Am heutigen Abend findet das Top-Spiel der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und FC Bayern München statt. Mit dem Sky Bundesliga „End of Season Ticket“ könnt ihr dieses und viele weitere Spiele im Livestream verfolgen.

Dortmund – Bayern im Livestream

Der Re-Start der Fußball-Bundesliga ist erfolgt und so langsam aber sicher geht es in die heiße Phase. Am heutigen Dienstag Abend (26.05.2020, 18:30) steht das Top-Spiel des Spieltags an. Im deutschen „Classico“ treffen Borussia Dortmund und FC Bayern München aufeinander. Gibt es heute eine Vorentscheidung zur Meisterschaft?







Möchtet ihr das Top-Spiel und viele weitere Bundesliga-Spiele im Livestrean mitverfolgen? Dann sicher euch von Sky das „End of Season Ticket“ für nur 39,99 Euro.

Für den genannten Preis steht euch das Supersport Ticket für zwei Monate zur Verfügung. Somit könnt ihr nicht nur die Fußball-Bundesliga verfolgen, sondern auch allen anderen Live-Sport im Buchungszeitraum.

Überblick

2 Monate kompletter Live-Sport mit dem Supersport Ticket

Alle Sky-Einzelspiele der Bundesliga und 2. Bundesliga

Alle Konferenzen der Bundesliga und 2. Bundesliga

Auf 2 Geräten deiner Wahl gleichzeitig streamen

Spart dabei 33 Prozent

Klingt in jedem Fall nach einem attraktiven Angebot. Für knapp 40 Euro könnt ihr das Ende der Bundesliga-Saison 2019/2020 live mitverfolgen. Das „End of Season Ticket“ kann jederzeit gekündigt werden, so dass euch keine weitere Kosten nach Ablauf der zwei Monate entstehen.