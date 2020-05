Im März dieses Jahres stellte Anker das „HomeKit Secure Video“-Update für Besitzer einer EufyCam 2/2C als Beta-Version bereit. Ab sofort steht das Update allen Anwendern zur Verfügung.

Anker veröffentlicht „HomeKit Secure Video“-Update für die EufyCam 2/2C

Anker hat vor wenigen Tagen damit begonnen (Danke für eure Rückmeldungen), das „HomeKit Secure Video“-Update für die EufyCam 2/2C zu verteilen. HomeKit unterstützen die genannten Sicherheitskameras schon seit längerem, nun gibt es auch die Anbindung an HomeKit Secure Video.

Um HomeKit Secure Video nutzen können, bedarf es eines Firmware-Updates. Genau diese rollt Anker dieser Tage aus. Falls ihr das Update noch nicht erhalten habt, so sollte es nicht mehr lange dauern. Die HomeBase 2 wird mit dem Update auf Version 2.0.9.8h gehoben, bei der EufyCam 2C ist es beispielsweise Version 1.6.1.

Mit HomeKit Secure Video bietet euch Apple die Möglichkeit an, dass Filmmaterial von kompatiblen Überwachungskameras sicher in der iCloud gespeichert werden kann. Um HomeKit Secure Video nutzen zu können, benötigt ihr mindestens einen 200GB iCloud-Speicherplan (2,99 Euro pro Monat). Mit diesem könnt ihr das Filmmaterial von einer Kamera in der iCloud speichern. Der belegte Speicherplatz wird nicht auf die 200GB angerechnet. Das Filmmaterial von 10 Tagen wird gespeichert. Mit dem 2TB iCloud Speicherplan (9,99 Euro pro Monat) könnt ihr bis zu 5 Kameras nutzen. Wenn ihr uns fragt, ist dies nicht mehr zeitgemäß. Hier muss Apple in unseren Augen deutlich nachbessern und sowohl im 200GB als auch 1TB Paket die Anzahl der Kameras erhöhen.

An dieser Stelle sei noch einmal erwähnt, dass HomeKit Secure Video eine Option ist, die ihr nicht nutzen möchtet. Ihr könnt natürlich auch weiterhin die EufyCam 2/2C auf gewohnte Art und Weise nutzen.