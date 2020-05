Knapp vier Monate trennen uns noch von der Vorstellung der iPhone 12 Familie. Hinter den Kulissen dürften die meisten Entscheidungen gefallen sein und Apple arbeitet am letzten Schliff für seine neuen Smartphones. Nun heißt es, dass Apple beim iPhone 12 (Pro) weiterhin am Lightning-Anschluss festhält. Ein Jahr später soll das mindestens ein Modell der iPhone 13 Familie über einen Smart Connector (ohne weitere Anschlüsse) verfügen.

Immer mal wieder gab es in den letzten Wochen und Monaten Gerüchte, dass Apple beim iPhone 12 auf USB-C anstatt Lightning setzt. Glaubt man allerdings der Einschätzung des Leakers @choco_bit, so verbaut Apple weiterhin einen Lightning-Anschluss. Dies passt zu Informationen von Jon Prosser. Auch wir sind der Meinung, dass Apple beim iPhone dem Lightning-Anschluss weiter treu bleibt. Zwar setzt der Hersteller beim iPad Pro auf USB-C, beim iPhone macht in unseren Augen zunächst weiterhin Lightning Sinn.

Darüberhinaus spricht der Leaker davon, dass das 2021 iPhone (iPhone 13?) über einen Smart Connector verfügt. Weitere Anschlüsse soll es bei mindestens einem 2021er Modell nicht geben. Apple setzt bereits bei verschiedenen iPad-Modellen auf einen Smart Connector, um beispielsweise eine externe Tastatur anzubringen. Dort wird allerdings weiterhin USB-C bzw. Lightning verbaut. Dies könnte beim iPhone 13 nicht der Fall sein. Auch Jon Prosser und Ming Chi Kuo sprachen bereits von einem komplett drahtlosen iPhone ab 2021.

Shame the USB-c prototype iPhone 12’s arent making it to production. 1 more year of lightning 🥳😭

Oh well, at least smart connector on 13 series

— Fudge (@choco_bit) May 25, 2020