o2 hat am heutigen Tag bekannt gegeben, dass das Unternehmen am 03. Juni eine Kampagne für Mobilfunkkunden mit einem o2 Free- oder o2 Blue All-in-Laufzeitvertrag startet. Sie können mehr Datenvolumen zum gleichen monatlichen Preis sowie die Weitersurf-Garantie bekommen, indem sie kostenfrei in den Tarif mit dem nächsthöheren Datenvolumen des aktuellen o2 Free Tarifportfolios wechseln. Bestehende Rabatte auf die Grundgebühr bleiben ebenso erhalten wie die Connect-Option.

Kostenfreies Tarif-Upgrade – o2 Kunden erhalten jetzt mehr Datenvolumen zum gleichen Preis

Kleines Beispiel gefällig? Kunden, die sich 2017 für den o2 Free M mit 10 GB entschieden haben, steht jetzt zum gleichen Preis der äquivalente o2 Free M mit 20 GB offen. Für Kunden mit einem o2 Blue All-in M (2015) vergrößert sich das Datenvolumen sogar um 19 GB, wenn sie das Upgrade auf den aktuellen o2 Free M wählen. Der Wechsel kann im Rahmen einer Vertragsverlängerung bis zum 31.7.2020 erfolgen.

Zuletzt hatte o2 Anfang Februar 2020 seine o2 Free Tarife deutlich aufgewertet. Diese liefern im Vergleich zum Vorgängerportfolio doppelt so viele Gigabytes zum selben Preis4. Kunden haben seitdem die Wahl zwischen 3, 6, 20, 40, 60 und 120 Gigabyte. Parallel wurden die neuen o2 Free Unlimited Tarife eingeführt.