Von Zeit zu Zeit veröffentlicht Apple im hauseigene YouTube-Kanal kurze Videos, um Produkte vorzustellen, Funktionen zu erklären, Tipps & Tricks auszusprechen etc. pp. Das jüngste Video widmet sich der iPhone-Wiederherstellung, wenn man den Code vergessen hat.

Tipp: So stellt ihr euer iPhone wieder her, wenn ihre euren Code vergessen habt [Video]

Lässt sich euer iPhone, iPad oder iPod touch auch nach der Problembehebung nicht entsperren? In dem eingebundenen Video erfahrt ihr, wie ihr in den Wiederherstellungsmodus wechselt und das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzt.

Dabei geht Apple in den 227 Sekunden auf das iPhone X oder neuer, iPhone 8 und iPhone 8 Plus, iPad mit Face ID, iPhone 7, iPhone 7 Plus und iPod touch (7. Generation) und iPad mit Home-Taste, iPhone 6s oder älter und iPod touch (6. Generation oder älter) ein.

Sobald ihr euer Gerät in den Wiederherstellungsmodus versetzt habt, könnt ihr es – so wie im Video demonstriert – mit einem Mac oder PC verbinden und wiederherstellen. Der Prozess ist kein Hexenwerk, allerdings muss man ihn einmal Schritt für Schritt durchlaufen.