Vor wenigen Tagen deutete es sich bereits an, dass Apple in Kürze die Schoolwork- und Classroom-App aktualisieren wird. Ab sofort stehen die Updates bereit. Die Schoolwork-App steht in Version 2.0 bereit, während ei Classroom-App in Version 3.2 auf euch wartet.

Schoolwork-App 2.0 und Classroom-App 3.2 sind da

Mit den bereit gestellten Updates stellt Apple den Fernunterricht für Schüler in den Fokus. Zudem soll es Lehrern noch einfacher gemacht werden, mit Schülern zu interagieren.

Schoolwork-App 2.0

In den Release-Notes heißt es

Vollständig überarbeitetes Design

Mit Tabs für die Navigation bequem zwischen den Darstellungen für Handouts und Schüler wechseln

Neue Seitenleiste für den Zugriff auf aktuelle Klassen, zuletzt verwendete Objekte, Favoriten, Entwürfe und archivierte Handouts mit einmal Tippen

Verbesserte Optionen zum Hinzufügen von Inhalten wie App-Aktivitäten, Fotos, Videos, Links und Dokumenten

Einblenden von Apps, bei denen der Schülerfortschritt aktiviert ist, und Anzeigen einer umfangreichen Vorschau der Aktivitäten beim Hinzufügen von App-Aktivitäten und Handouts

Neue Funktionen

Neue Optionen für Handouts, u. a. das Sperren von Handouts, das Markieren als angesehen, das Anfordern einer Durchsicht und das Zurückgeben von Dateien

Einblicke in den allgemeinen Fortschritt von Klassen und individuellen Fortschritt von Schülern einschließlich Erledigungsraten, benötigter Zeit und unerledigten sowie neu zugewiesenen Aktivitäten

Mitteilungen für Lehrer, wenn Handouts fällig oder bereit zur Durchsicht sind

Mitteilungen für Schüler, wenn neue Handouts zugewiesen werden, Handouts am Folgetag fällig sind, wöchentliche Zusammenfassung überfälliger Handouts oder wenn ein Lehrer einen erneuten Versuch anfordert

Lehrermediathek zur Verwaltung von Entwürfen, Favoriten und Kopien von Handouts archivierter Klassen

Neues Handout-Archiv, das zur bequemen erneuten Verwendung von Aktivitäten Handouts von Klassen nach deren Ende speichert

In-App- und Spotlight-Suche für Klassen, Handouts und Schüler

Classroom-App 3.2

In den Release-Notes heißt es

Greife auf Klassen zu, die mit Apple School Manager konfiguriert wurden, indem du dich auf deinem Gerät mit einer verwalteten Apple-ID anmeldest.

Verwende AirPlay, um Klassendetails auf einem Apple TV anzuzeigen, wenn du Schüler zur Teilnahme an einer von einem Lehrer erstellten Klasse einlädst.

Passe mit Zoomen durch Auf- und Zuziehen die Größe der Schülerbildschirme an.

Mit den Updates setzt Apple sein Engament im Klassenzimmer weiter fort.