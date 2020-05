Apple TV+: Apple kauft die Rechte an allen Fraggles-Folgen

Mitte März ist „Die Fraggles: Rock On!“ exklusiv auf Apple TV+ gestartet. Nun hat Apple bestätigt, dass das Unternehmen die Rechte an allen Fraggles-Folgen gekauft hat. Darüberhinaus gibt es eine Neuauflage und somit weitere neue Folgen.

Die Kinderserie „Die Fraggles“ von Jim Henson dürfte den meisten bekannt sein. Sie lief zwischen 1983 bis 1987 in fünf Staffeln auch im deutschen TV und begeisterte viele Kinder. Seit wenigen Wochen läuft „Die Fraggles: Rock On!“ exklusiv auf Apple TV+. Nun hat der iPhone-Hersteller bestätigt, dass das Unternehmen die Streaming-Rechte für alle Fraggles-Folgen gekauft hat. Zudem sind weitere „neue“ Folgen in Arbeit.

Apple erklärt, dass man für „Die Fraggles: Rock On!“ ein überwältigendes Feedback erhalten habe. Nun ist man mit Partnerschaft mit The Jim Henson Company eingegangen, um die beliebte klassische Serie „Fraggle Rock“ neu zu starten.

Attention silly creatures — a reboot of the Emmy Award-winning series #FraggleRock is coming soon to Apple TV+.

Catch up on Fraggle Rock: Rock On! in the meantime. https://t.co/AU9AGBDUbS pic.twitter.com/umgTkVQVY5

— Apple TV (@AppleTV) May 26, 2020