Apple bietet für die Apple Watch verschiedene Armbänder in unterschiedlichen Farbvarianten an. Wie es scheint, arbeitet der Hersteller an einem neuen Leder-Loop-Armband. Zumindest sind heute neue Fotos aufgetaucht, die ein neues Leder-Loop-Armband zeigen.

Apple Watch: Fotos zeigen neues Leder-Loop-Armband

Apple nimmt das Frühjahr, den Sommer und den Herbst regelmäßig zum Anlass, um neue Apple Watch Armbänder zu präsentieren. Wie es scheint, war Apple die letzten Wochen nicht untätig und hat an einem neuen Leder-Loop-Armband für die Apple Watch getüftelt.

Die Kollegen von 9to5Mac haben mehrere Fotos zugespielt bekommen, die neue Leder-Loop-Armbänder zeigen sollen. Diese könnte Apple bereits in Kürze vorstellen. Zuletzt kündigte der Hersteller neue Pride-Armbänder an und brachte diese auf den Markt.

Aktuell bietet Apple das Leder-Loop-Armband (Lederarmband mit Schlaufe) in den vier Farben Pfauenblau, Sonnengelb, Sattelbraun und Schwarz an. Der Preis 99 Euro. Auf den eingebunden Fotos sind nicht nur fünf neue Farben bzw. Farbvarianten zu erkennen, auch die eigentliche Oberfläche des Armbands hat sich geändert.Dieses wirkt deutlich sportlicher als das bisherige Modell.

Wie gefällt euch das gezeigt Leder-Loop-Armband?