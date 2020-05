Nachdem weltweit alle Apple Stores aufgrund von COVID-19 vorübergehend geschlossen wurden, werden nun nach und nach die Stores wiedereröffnet. In dieser Woche geht es nicht nur in Japan weiter, auch über 100 US-Stores begrüßen ab dieser Woche wieder Kunden.

Wie Apple gegenüber 9to5Mac bestätigt hat, wird der Hersteller aus Cupertino in dieser Woche über 100 US-Stores wiedereröffnen.

This week we’ll return to serving customers in many US locations. For customer safety and convenience, most stores will offer curbside or storefront service only, where we provide online order pick-up and Genius Bar appointments. Others will be open for walk-in customers and we encourage everyone to check their local store webpage for more information about hours at their preferred location. Customers can also visit apple.com for support by phone or chat.

We are committed to reopening our stores in a very thoughtful manner with the health and safety of our customers and teams as our top priority, and we look forward to seeing our customers again soon.