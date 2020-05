Canon veröffentlichte Ende April das EOS Webcam Utility für Windows 10, mit dem ihr Systemkameras des Herstellers als Webcams nutzen könnt. Nun steht die Software auch für macOS zur Verfügung, womit ihr Canon-Kameras vom Typ EOS DSLR, EOS Mirrorless und PowerShot ab sofort auch am Mac als Webcam nutzen könnt.

Canon EOS Webcam Utility

Aufgrund der Corona-Krise und dem damit verbundenen Home-Office-Trend ist es derzeit gar nicht so einfach eine Webcam im Handel zu einem akzeptablen Preis zu ergattern. Der Mac bietet zwar mit der FaceTime-Kamera eine integrierte Webcam, wer jedoch keine Lust auf 720p Video-Chats hat, erhält nun eine Alternative – zumindest wenn man eine Canon-Kamera sein Eigen nennt. Mit dem Canon EOS Webcam Utility wird die Canon-Kamera kurzerhand zur Webcam und bietet dementsprechend auch ein top Bild.

Unterstützt werden folgende Modelle des Herstellers:

EOS-1D X Mark II

EOS-1D X Mark III

EOS 5D Mark IV

EOS 5DS

EOS 5DS R

EOS 6D Mark II

EOS 7D Mark II

EOS 77D

EOS 80D

EOS 90D

EOS Rebel SL2

EOS Rebel SL3

EOS Rebel T6

EOS Rebel T6i

EOS Rebel T7

EOS Rebel T7i

EOS Rebel T100

EOS M6 Mark II

EOS M50

EOS M200

EOS R

EOS RP

PowerShot G5X Mark II

PowerShot G7X Mark III

PowerShot SX70 HS

Die Liste führt die US-Bezeichnungen der Kameras. Sollte euer Modell nicht dabei sein, liegt dies wahrscheinlich an der Abwandlung für das baugleiche EU-Modell. In dem Fall empfehlen wir euch einfach den Testlauf. Für die Verwendung muss die Kamera über USB mit dem Rechner verbunden und die Software installiert sein, die derzeit noch als Beta deklariert wird. Weiterführende Unterstützung bietet Canon in einer PDF-Anleitung und in Video-Form: