Das iPhone 11 war im ersten Quartal 2020 das erfolgreichste Smartphone, so eine neue Studie des Marktforschungsunternehmens Omdia. Damit übernimmt das iPhone 11 nach rund neun Monaten Marktpräsenz den Titel des „beliebtesten Smartphone der Welt“, mit dem sich im Jahresvergleich das iPhone XR schmücken konnte.

Vier iPhones in den Top 10

Das iPhone 11 hat im Vergleich zu anderen beliebten Smartphone-Modellen hervorragend abgeschnitten, so eine von Omdia herausgegebene Studie. Trotz der Auswirkungen von COVID-19 auf die Wirtschaft hat Apple im ersten Quartal 2020 weltweit 19,5 Millionen Einheiten des iPhone 11 verkauft.

„Seit mehr als fünf Jahren – selbst inmitten sich verändernder Bedingungen auf dem Mobilfunkmarkt und der globalen Wirtschaft – ist eine Sache im Smartphone-Geschäft konstant geblieben: Apple hat entweder den ersten oder den zweiten Platz in Omdias globaler Rangliste der Modellauslieferungen eingenommen“, erklärte Jusy Hong, Direktor der Smartphone-Marktforschung bei Omdia. „Der Erfolg von Apple ist das Ergebnis seiner Strategie, relativ wenige Modelle anzubieten. Dies hat es dem Unternehmen ermöglicht, seine Anstrengungen auf eine kleine Anzahl von Produkten zu konzentrieren, die eine breite Auswahl an Konsumenten ansprechen und sich in extrem hohen Stückzahlen verkaufen“.

Vier von Apples Modellreihen schafften es in diesem Jahr in die Top-10-Liste. Das iPhone 11, das iPhone XR, das iPhone 11 Pro Max und das iPhone 11 Pro. Sie belegten jeweils den ersten, fünften, sechsten und achten Platz. Das Galaxy A51 von Samsung war mit 6,8 Millionen ausgelieferten Einheiten das zweitbeliebteste Smartphone, gefolgt vom Xiaomi Redmi Note 8 und Note 8 Pro mit 6,6 bzw. 6,1 Millionen ausgelieferten Einheiten.

Omdia rechnet damit, dass der weltweite Smartphone-Markt aufgrund der COVID-19-Pandemie in diesem Jahr schrumpfen wird. Sie gehen davon aus, dass in vielen Ländern eine langsamere 5G-Expansion stattfinden wird, was viele Menschen dazu veranlassen könnte, mit der Aufrüstung auf neuere Smartphone-Modelle zu warten.